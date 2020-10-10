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10.10.2020 - 14:42 | | DHA

Haberler peş peşe geldi! 4 ayrı noktada başladı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, yaklaşık 35 hektarlık alan yandı. Yaklaşık 150 kişilik ekibin söndürme çalışmalarına devam ettiği yangına, havadan 2 yangın söndürme helikopteri de destek veriyor.

Haberler peş peşe geldi! 4 ayrı noktada başladı

Kahramanmaraş Andırın'ın Ayşepınarı mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangının söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da destek veriyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri dışında Adıyaman, Konya, Kayseri ve Antalya'dan da destek ekipleri, yangın yerine sevk edildi. Şu ana kadar yaklaşık 35 hektarlık ormanlık alanın yandığı yangına, 18 arazöz ve su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 10 mühendis, 12 muhafaza memuru, 10 jandarma, 50 yangın söndürme işçisi ile yaklaşık 50 vatandaş alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Kara ekiplerine havadan 2 yangın söndürme helikopteri destek verirken, 3 cephenin kontrol altına alındığı, kuzeybatı cephesindeki çalışmaların aralıksız devam ettiği ancak şiddetli rüzgar nedeniyle ekiplerin zor anlar yaşadığı belirtildi.

4 AYRI NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTI

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Ayşepınarı mevkiindeki yangın söndürme çalışmaları devam ederken, ilçenin Kuzgun Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı. 4 ayrı noktada çıkan yangına, yangın söndürme işçileri 20 arazöz ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediyor. Yangında şu ana kadar 5 hektarlık ormanlık alanın yandığı, söndürme çalışmalarının aralıksız devam etiği bildirildi.

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