Hadi 20:30 ipucu sorusu ve yanıtı: Richard Halliburton, hangi kanalı ilk kez yüzerek geçerken ağırlığına göre gemi geçiş ücreti ödemiştir?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hafta içi her gün 12:30 ve 20:30'da gerçekleştirilen yarışmalar ile para ödülünün dağıtıldığı Hadi bilgi yarışmasında günün ikinci ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hadi 3 Şubat 20:30 yarışmasında ipucu sorusu olarak Richard Halliburton, hangi kanalı ilk kez yüzerek geçerken ağırlığına göre gemi geçiş ücreti ödemiştir? sorusu yarışmayı takip eden yarışma severlere verildi. Peki Richard Halliburton, hangi kanalı ilk kez yüzerek geçerken ağırlığına göre gemi geçiş ücreti ödemiştir?

HADİ 20:30 İPUCU SORUSU: Richard Halliburton, hangi kanalı ilk kez yüzerek geçerken ağırlığına göre gemi geçiş ücreti ödemiştir?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: Panama Kanalı