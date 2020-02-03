03.02.2020 - 15:33 |
Hadi 20:30 ipucu sorusu ve yanıtı: Richard Halliburton, hangi kanalı ilk kez yüzerek geçerken ağırlığına göre gemi geçiş ücreti ödemiştir?
Hadi canlı bilgi yarışmasında günün ikinci ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hafta içi her gün öğlen ve akşam saatlerinde gerçekleştirilen iki yarışma ile canlı para ödülünün dağıtıldığı Hadi bilgi yarışmasında günün ikinci ipucu sorusu olarak yarışmacılara Richard Halliburton, hangi kanalı ilk kez yüzerek geçerken ağırlığına göre gemi geçiş ücreti ödemiştir? sorusu soruldu. Peki Richard Halliburton, hangi kanalı ilk kez yüzerek geçerken ağırlığına göre gemi geçiş ücreti ödemiştir?
Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hafta içi her gün 12:30 ve 20:30'da gerçekleştirilen yarışmalar ile para ödülünün dağıtıldığı Hadi bilgi yarışmasında günün ikinci ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hadi 3 Şubat 20:30 yarışmasında ipucu sorusu olarak Richard Halliburton, hangi kanalı ilk kez yüzerek geçerken ağırlığına göre gemi geçiş ücreti ödemiştir? sorusu yarışmayı takip eden yarışma severlere verildi. Peki Richard Halliburton, hangi kanalı ilk kez yüzerek geçerken ağırlığına göre gemi geçiş ücreti ödemiştir?
HADİ 20:30 İPUCU SORUSU: Richard Halliburton, hangi kanalı ilk kez yüzerek geçerken ağırlığına göre gemi geçiş ücreti ödemiştir?
HADİ İPUCU SORUSU YANITI: Panama Kanalı
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.