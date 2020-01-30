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30.01.2020 - 15:43 |

Hadi 20:30 ipucu sorusu ve yanıtı: "Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır / Gelen gideni aratır / Aşk oyunu buna derler güzelim" dizeleri nasıl devam eder?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hafta içi her gün gerçekleştirilen iki yarışma ile canlı para ödülünün dağıtıldığı bilgi yarışmasında günün ikinci ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. 20:30'da gerçekleştirilecek yarışma öncesinde ipucu sorusu olarak "Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır / Gelen gideni aratır / Aşk oyunu buna derler güzelim" dizeleri nasıl devam eder? sorusu soruldu. İşte Hadi 20:30 ipucu sorusu ve yanıtı...

Hadi 20:30 ipucu sorusu ve yanıtı: "Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır / Gelen gideni aratır / Aşk oyunu buna derler güzelim" dizeleri nasıl devam eder?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek olan 20:30 yarışması öncesinde yarışmacılara verilen ipucu sorusu ve yanıtı Hadi tarafından açıklandı. Hadi yarışmasında ipucu sorusu olarak "Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır / Gelen gideni aratır / Aşk oyunu buna derler güzelim" dizeleri nasıl devam eder? sorusu yarışmacılara ipucu sorusu olarak verildi. İşte Hadi 20:30 ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU: "Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır / Gelen gideni aratır / Aşk oyunu buna derler güzelim" dizeleri nasıl devam eder?

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