Hadi 20:30 ipucu sorusu ve yanıtı: "Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır / Gelen gideni aratır / Aşk oyunu buna derler güzelim" dizeleri nasıl devam eder?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek olan 20:30 yarışması öncesinde yarışmacılara verilen ipucu sorusu ve yanıtı Hadi tarafından açıklandı. Hadi yarışmasında ipucu sorusu olarak "Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır / Gelen gideni aratır / Aşk oyunu buna derler güzelim" dizeleri nasıl devam eder? sorusu yarışmacılara ipucu sorusu olarak verildi. İşte Hadi 20:30 ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU: "Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır / Gelen gideni aratır / Aşk oyunu buna derler güzelim" dizeleri nasıl devam eder?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: Aklını başından alır