Hadi 3 Şubat ipucu sorusu ve yanıtı: "Au" hangi elementin simgesidir?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hafta içi her gün gerçekleştirilen iki yarışma ile canlı para ödülünün dağıtıldığı Hadi canlı bilgi yarışmasında günün ilk ipucu sorusu belli oldu. Hadi ipucu sorusu olarak yarışmayı oynayan takipçilere "Au" hangi elementin simgesidir? sorusu soruldu. İşte Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

3 ŞUBAT HADİ İPUCU SORUSU: "Au" hangi elementin simgesidir?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: Altın