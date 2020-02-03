03.02.2020 - 09:40 |
Hadi 3 Şubat ipucu sorusu ve yanıtı: "Au" hangi elementin simgesidir?
Hadi 3 Şubat ipucu sorusu ve yanıtı yayımlandı. Hafta içi her gün gerçekleştirilen canlı bilgi yarışmaları ile para ödülünün dağıtıldığı Hadi yarışmasında günün ilk ipucu sorusu belli oldu. Hadi ipucu sorusu olarak "Au" hangi elementin simgesidir? sorusu yarışmayı takip eden izleyicilere verildi. Peki "Au" hangi elementin simgesidir? İşte 3 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hafta içi her gün gerçekleştirilen iki yarışma ile canlı para ödülünün dağıtıldığı Hadi canlı bilgi yarışmasında günün ilk ipucu sorusu belli oldu. Hadi ipucu sorusu olarak yarışmayı oynayan takipçilere "Au" hangi elementin simgesidir? sorusu soruldu. İşte Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
3 ŞUBAT HADİ İPUCU SORUSU: "Au" hangi elementin simgesidir?
HADİ İPUCU SORUSU YANITI: Altın
Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.