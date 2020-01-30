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30.01.2020 - 09:29 |

Hadi 30 Ocak ipucu sorusu ve yanıtı | Tarihteki ilk atom bombası nerede patlamıştır?

Hadi 30 Ocak ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu! Her gün gerçekleştirilen canlı bilgi yarışmaları ile para ödülünün dağıtıldığı Hadi bilgi yarışmasında verilen ipucu soruları ile yarışmacıların bir soruyu kolay bir şekilde cevaplaması amaç ediniliyor. Bugün ilk ipucu sorusu olarak Tarihteki ilk atom bombası nerede patlamıştır? sorusu verildi. İşte 30 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

Hadi 30 Ocak ipucu sorusu ve yanıtı | Tarihteki ilk atom bombası nerede patlamıştır?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu! Her gün gerçekleştirilen yarışmalar ile para ödülünün dağıtıldığı Hadi canlı bilgi yarışmasında ipucu sorusu olarak yarışmacılara Tarihteki ilk atom bombası nerede patlamıştır? sorusu soruldu. Hadi günün ilk ipucu sorusu ve yanıtı yarışmayı takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Hadi 30 Ocak ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ 30 OCAK İPUCU SORUSU: Tarihteki ilk atom bombası nerede patlamıştır?  

HADİ 30 OCAK İPUCU SORUSU YANITI: New Mexico

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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