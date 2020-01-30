Hadi 30 Ocak ipucu sorusu ve yanıtı | Tarihteki ilk atom bombası nerede patlamıştır?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu! Her gün gerçekleştirilen yarışmalar ile para ödülünün dağıtıldığı Hadi canlı bilgi yarışmasında ipucu sorusu olarak yarışmacılara Tarihteki ilk atom bombası nerede patlamıştır? sorusu soruldu. Hadi günün ilk ipucu sorusu ve yanıtı yarışmayı takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Hadi 30 Ocak ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ 30 OCAK İPUCU SORUSU: Tarihteki ilk atom bombası nerede patlamıştır?

HADİ 30 OCAK İPUCU SORUSU YANITI: New Mexico