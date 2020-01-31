Hadi 31 Ocak ipucu sorusu ve yanıtı: “Kırkyama” olarak da bilinen, çeşitli kumaşların ve bezlerin birleştirildiği el sanatı hangisidir?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hafta içi her gün gerçekleştirilen iki yarışma ile canlı para ödülünün dağıtıldığı Hadi canlı bilgi yarışmasında günün ilk yarışması 12:30'da gerçekleştirilecek. Hadi 12:30 yarışmasında ipucu sorusunu araştırmaya başlayan yarışmanın takipçileri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hadi 31 Ocak ipucu sorusu olarak “Kırkyama” olarak da bilinen, çeşitli kumaşların ve bezlerin birleştirildiği el sanatı hangisidir? sorusu soruldu. İşte Hadi 31 Ocak ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ 31 OCAK İPUCU SORUSU: “Kırkyama” olarak da bilinen, çeşitli kumaşların ve bezlerin birleştirildiği el sanatı hangisidir?

HADİ 31 OCAK İPUCU SORUSU YANITI: Patchwork