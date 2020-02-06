06.02.2020 - 10:26 |
Hadi ipucu sorusu ve yanıtı: "James Bond" karakterini edebiyat dünyasına kazandıran yazar kimdir?
Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Her gün gerçekleştirilen yarışmalar ile canlı para ödülünün dağıtıldığı Hadi bilgi yarışmasında günün ilk ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hadi ipucu sorusu olarak yarışmacılara "James Bond" karakterini edebiyat dünyasına kazandıran yazar kimdir sorusu soruldu. İşte 6 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Her gün gerçekleştirilen canlı bilgi yarışmaları ile para ödülünün dağıtıldığı Hadi yarışmasında günü ilk ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hadi günün ilk ipucu sorusu olarak yarışmacılara "James Bond" karakterini edebiyat dünyasına kazandıran yazar kimdir sorusu soruldu. İşte 6 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
HADİ İPUCU SORUSU: "James Bond" karakterini edebiyat dünyasına kazandıran yazar kimdir
HADİ İPUCU SORUSU YANITI: Ian Fleming