Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi nerede, ne zaman açılacak? İsmail Niyazi Kurtulmuş kimdir?

Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yakında açılıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi ve Hadımköy'deki hastanenein isminin Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş olacağını belirtti. Bu açıklamalar sonrası 'Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi nerede? İsmail Niyazi Kurtulmuş kimdir?' soruları yoğun bir şekilde sorulmaya başlandı.

HADIMKÖY DOKTOR İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİ NEREDE?

Arnavutköy Hadımköy'de Sultan 2. Abdulhamit Han'ın yaptırdığı tarihi hastane, pandemi hastanesi olacak. Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi pandemi hastanesine dönüştürülürken ismi ise Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi olacak.

İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ KİMDİR?

Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş, Türk siyasetçi, akademisyen, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un babasıdır.