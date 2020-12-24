MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
ABONE OL
24.12.2020 - 12:51 | | DHA

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkan hafifi ticari aracın, kavşakta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tosya D-100 kara yolu Çaykapı köyü kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan Amasya'ya giden İsmail Turan idaresindeki 05 DN 052 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç, kavşakta yola çıkmak için bekleyen Hasan Kılıç idaresindeki 37 ET 045 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler İsmail Turan ile Hasan Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti, Kılıç'ın eşi Zeliha Kılıç ile hafif ticari araçta bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi ağır yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcının, olay yerindeki incelemesinin ardından İsmail Turan ile Hasan Kılıç'ın cenazeleri de Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    100 milyon TL için geri sayım başladı! Yılbaşı biletlerinin yüzde 80'i tükendiHeyecanın zirve yaptığı geri sayım başladı. Milli Piyango büyük ikramiyesi bu yıl 100 milyon lira. Bilet satışları sürüyor, emekçi satıcılar sokaklarda hem umut satıyor hem ekmek kazanıyor. Vatandaş ise 100 milyon liralık dev ikramiye için kuyruklarda sıra bekliyor. 2021'e sadece günler kalmışken, CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman milli piyango heyecanı izlenimlerini aktardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çocuk parkında erkek cesedi bulundu!

    Çocuk parkında erkek cesedi bulundu!

    6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

    6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

    Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

    Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

    Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı

    Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet