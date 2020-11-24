Hafta içi marketler kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK marketler saat kaçta açılıyor? Market çalışma saatleri...

Hafta içi marketler açık mı, kaça kadar açık? Covid-19 nedeniyle alınan önlemler neticesinde İçişleri Bakanlığı alışveriş yapılan birçok yer hakkında yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre market, kafe, restoran gibi iş yerlerinin açık olduğu saatler kısıtlandı. BİM marketler saat kaçta açılıyor? Marketler kaçta kapanıyor?

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Bakanlığın, yeni tedbirleri içeren genelgesinde marketlere de yer verilerek çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. Buna göre marketler, sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında hizmet verebilecek. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarında da aynı durum gereçli olacak.

BİM, A101, ŞOK MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Genelgeyle alınan karar doğrultusunda diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi ŞOK, BİM ve A101'de saat 10:00 - 20:00 arasında çalışıyor olacaklar. Market çalışma saatlerini de içeren yeni ek tedbirler genelgesi:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde;

1- Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

2- Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme ­içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.

3- 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.

4- Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

5- Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.