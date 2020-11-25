Hafta içi marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros açılış ve kapanış saatleri...

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde hızla artan koronavirüs vaka sayılarının ardından Bilim Kurulu somut tedbirler alınması yönünde tavsiyede bulunmuş kabine toplantısında masaya yatırılan yeni tedbirler kapsamında birtakım yeni uygulamalar hayata geçirilmişti. Bu kapsamda bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatleri ile ilgili düzenlemeye gidilmişti. Düzenleme kapsamında market, berber, kuaför, AVM gibi işletmelerin açılış ve kapanış saatleri yeniden düzenlenmişti. Peki Marketler saat kaçta açılıyor kapanıyor?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

Marketler getirilen yeni düzenleme ile sabah saat 10:00'da açılıyor akşam saat 20:00'de kapanıyor. Uygulama Türkiye'nin 81 ilindeki tüm marketlerde 20 Kasım Cuma gününden itibaren yürürlüğe girdi.