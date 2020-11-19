Hafta sonu geceleri evdeyiz

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, AVM, market, berber ve kuaförler, restoran, halı saha, sinema gibi yerler için alınan tedbirler ise 20 Kasım Cuma akşamından itibaren yürürlüğe girecek. Sokağa çıkma yasağı ise cumartesi günüden itibaren başlayacak. Bakan Süleyman Soylu’nun imzasını taşıyan genelge özetle şöyle:

Marketler kapanacak

- Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek.

- Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gelal hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

- Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

- Şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme- içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.

- 31 Aralık 2020’ye kadar sinema salonları, yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacak. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacak.

- Tüm illerde, çalıştıklarına ilişkin belgeyi ibraz edenler hariç olmak üzere 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13.00 ila 16.00 arasında sokağa çıkabilecek.

İlk uygulama hafta sonu

- Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf olacak. Bu doğrultuda ilk olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar bu şekilde devam edecek.

Kimler yasaktan muaf?

- Daha önceki genelgelerde olduğu gibi, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb., yurt içi ve dışı taşımacılık, oteller ve konaklama yerleri, belirlenecek benzin istasyonları, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, yasaktan muaf olacak. Bu yerlerde çalışanlar da yasaktan muaf olacak.

- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler de sınırlamadan etkilenmeyecek. Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında görevli olanlar ve bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler, şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri de yasak kapsamına dahil edilmedi.

Sigara yasağı genişletilecek

- Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmesi uygulaması İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebilecek.

- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacak.

Nikâh ve taziye kısıtlamaları sürecek

- Düğünler ve nikâh merasimleri ile ilgili getirilen esaslar ile toplu taziye yapılmamasına ilişkin daha önce alınan kararlar eksiksiz uygulanacak

- Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esas olacak. Ancak hastane raporu, vefat belgesi, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlar, ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sırt sırta yolculuk

İstanbul’da dün sabah gün ağarmadan yola çıkan çalışanların kullandığı metrobüs ve metrolarda saat 08.30’a kadar yolcular sosyal mesafesiz yolculuk yapmak zorunda kaldı. Beylikdüzü ve Avcılar’dan hareket eden metrobüslere binenler sırt sırta gidecekleri yere ulaşmaya çalışırken, metrolarda da yoğunluk görüldü. Ataköy yönünden gelen metronun 15 Temmuz Sehitler Otogarı’ndaki Esenler ve Kirazlı seferleri için aktarmalarda yoğunluk görülürken yolcular araçlara binmede zorlandı. Özellikle Kirazlı-Yenikapı hattında da yolcular ayakta durmakta zorlanarak yolculuk yaptı.