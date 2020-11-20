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20.11.2020 - 19:03 |

Hafta sonu marketler açık mı, bugün marketler saat kaçta kapanacak? Sokağa çıkma yasağında cumartesi-pazar marketler saat kaça kadar açık?

Marketlerin hafta sonu açık olup olmadığı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 21 Kasım saat 20.00'de sokağa çıkma yasağı başlayacak. Sokağa çıkma yasağı başlamadan marketlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki hafta sonu marketler açık mı, bugün marketler saat kaçta kapanacak?

Hafta sonu marketler açık mı, bugün marketler saat kaçta kapanacak? Sokağa çıkma yasağında cumartesi-pazar marketler saat kaça kadar açık?

Hafta sonu marketler açık mı? sorusunun cevabı büyük bir merakla araştırılıyor. Cumartesi-pazar günleri marketlerin açık olduğu saatleri ile ilgili detaylar belli oldu. İçişler Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler'de marketlerin çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılar yer aldı. Peki bugün marketler saat kaça kadar açık, hafta sonu marketlerin çalışam saatleri neler?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'ının yayımladığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler'de marketlerle ilgili şu ayrıntılar yer aldı;

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;

1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

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