Hafta sonu marketler açık mı? Hafta içi marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs yasaklarının ardından vatandaşlar market, bakkal, AVM gibi yerlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Daha önce açıklanan yasaklarda hafta sonu yasakları devreye girmişti. Koronavirüs ek tedbirlerinde muaf olan iş yerleri arasında market ve bakkallar da bulunuyordu. 5 - 6 Aralık cumartesi ve pazar marketler açık mı?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 Kasım itibariyle hafta sonu 10:00 ile 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması gündeme geldi. Bu yasaklarda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında hizmet sunabiliyordu.

Diğer yandan, ''Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.'' dendi.

30 Kasım günü görüşülen konular arasında bulunan sokağa çıkma yasağı artık hafta içi de uygulanacak. Böylelikle market ve bakkallar da da değişiklikler söz konusu oldu. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Hafta sonları restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.