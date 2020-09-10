Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Seyahat yasağı geldi mi?

Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte önlemler art arda gelmeye başladı. Son olarak bir ilde vatandaşlara '15 gün boyunca gerekmedikçe sokağa çıkmayın' SMS'leri gitti. Bu gelişme bazı vatandaşların 'Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusunu sormasına neden oldu.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı'dan sokağa çıkma yasakları hakkında yapılan yeni bir duyuru yok. Öte yandan seyahat yasağı da gelmiş değil.

MALATYA VALİ'SİNDEN VATANDAŞLARA UYARI

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'lerde, 15 gün boyunca gerekmedikçe sokağa çıkılmaması istendi.