Hakan: Muhafız 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Hakan: Muhafız dizisinde Taner Ölmez sürprizi

Hakan: Muhafız dizisi 3. sezon ile bugün dijital platform üzerinden izleyici ile buluşacak. Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız yayınlanan ilk sezon ile büyük beğeni toplarken büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. 2. sezon yayınlanmasının ardından bir anda eleştiri oklarını üzerine çeken dizinin 3. sezonu da çekildi. 3. sezonun ne zaman yayınlanacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki Hakan: Muhafız 3. sezon ne zaman izleyici ile buluşacak?

HAKAN:MUHAFIZ 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hakan: Muhafız 3. sezon ile 6 Mart Cuma günü izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni sezonunda Hakan'ın ölümsüzlere karşı amansız mücadelesinde yeni isimler destek olacak. Bu isimler arasında son dönemin en fazla konuşulan isimleri arasında yer alan Taner Ölmez geliyor.