MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hakan: Muhafız 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Hakan: Muhafız dizisinde Taner Ölmez sürprizi
ABONE OL
06.03.2020 - 09:27 |

Hakan: Muhafız 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Hakan: Muhafız dizisinde Taner Ölmez sürprizi

Dijital platform üzerinden yayımlanan diziler arasında yer alan Hakan: Muhafız ilk sezonu ile büyük beğeni toplarken 2. sezonu ile eleştirilerin odağında yer almıştı. Şimdilerde dizinin 3. sezonu için araştırmalarına başlayan dizinin takipçileri yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki Hakan: Muhafız 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Hakan: Muhafız 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Hakan: Muhafız dizisinde Taner Ölmez sürprizi

Hakan: Muhafız dizisi 3. sezon ile bugün dijital platform üzerinden izleyici ile buluşacak. Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız yayınlanan ilk sezon ile büyük beğeni toplarken büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. 2. sezon yayınlanmasının ardından bir anda eleştiri oklarını üzerine çeken dizinin 3. sezonu da çekildi. 3. sezonun ne zaman yayınlanacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki Hakan: Muhafız 3. sezon ne zaman izleyici ile buluşacak?

HAKAN:MUHAFIZ 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hakan: Muhafız 3. sezon ile 6 Mart Cuma günü izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni sezonunda Hakan'ın ölümsüzlere karşı amansız mücadelesinde yeni isimler destek olacak. Bu isimler arasında son dönemin en fazla konuşulan isimleri arasında yer alan Taner Ölmez geliyor.

Ordu’dan 40 Özel Harekat polisi, Edirne’ye gittiOrdu’da görevli 40 Özel Harekat polisi, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Yunanistan sınırında güvenliği sağlamak için Edirne’ye gitti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme!

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme!

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

İşte sıfır noktasında son durum!

İşte sıfır noktasında son durum!

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sıradaki Haber