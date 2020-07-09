Hakan Muhafız 4. sezon yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak? Netflix duyurdu...

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konuyla ilk üç sezonunu geride bırakan Hakan Muhafız büyük beğeniyle takip ediliyor. İlk üç sezonu soluksuz izleyenler, Hakan Muhafız 4. sezon için meraklanmaya başladı. Peki Hakan Muhafız 4. sezon yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak? İşte Netflix tarafından yapılan duyuru...

HAKAN MUHAFIZ 4. SEZON YAYINLANDI MI?

Hakan Muhafız dizisinin sabırsızlıkla beklenilen 4. sezonu bugün yayınlandı.

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HAKAN MUHAFIZ KONUSU NEDİR?

Günümüz İstanbulu'nda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılır.

HAKAN MUHAFIZ OYUNCULARI KİMLER?

Çağatay Ulusoy,Ayça Ayşin Turan,Hazar Ergüçlü