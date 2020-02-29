Hakan: Muhafız davalık oldu! Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Hakan: Muhafız dizisi 3. sezon için geri sayım sürerken bir taraftanda çalıntı senaryo iddiaları ile gündemde! Yayınlanan ilk sezonu ile büyük beğeni toplayan ikinci sezonu ile eleştiri oklarının hedeflerinde olan Hakan: Muhafız dizisinde bu kezde çalıntı senaryo iddiaları ile gündeme geldi.

6 Mart tarihinde 3. sezonu ile dijital platformda izlenmeye başlanacak olan Hakan: Muhafız dizisinin davalık olduğu senaryosunun bir senaristten çalındığı iddia edildi.

HAKAN MUHAFIZ DİZİSİ ÇALINTI SENARYO DAVASI

Hakan: Muhafız' senaryosu bilirkişiler tarafından incelenecek. Dava ise 24 Eylül tarihinde yeniden görülecek. 24 Eylül'deki duruşmada, bilirkişinin hazırladığı rapor da incelenecek.