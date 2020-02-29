29.02.2020 - 12:12 |
Hakan: Muhafız davalık oldu! Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Hakan: Muhafız dizisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dijital platformda 3. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan Hakan: Muhafız dizisi bu kezde çalıntı senaryo iddiası ile gündemde! Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Ayça Ayşin Turan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü'nün başrollerinde yer aldığı Hakan Muhafız dizisinde ilişkin merak edilen tüm gelişmeleri sizler için derledik.
Hakan: Muhafız dizisi 3. sezon için geri sayım sürerken bir taraftanda çalıntı senaryo iddiaları ile gündemde! Yayınlanan ilk sezonu ile büyük beğeni toplayan ikinci sezonu ile eleştiri oklarının hedeflerinde olan Hakan: Muhafız dizisinde bu kezde çalıntı senaryo iddiaları ile gündeme geldi.
6 Mart tarihinde 3. sezonu ile dijital platformda izlenmeye başlanacak olan Hakan: Muhafız dizisinin davalık olduğu senaryosunun bir senaristten çalındığı iddia edildi.
HAKAN MUHAFIZ DİZİSİ ÇALINTI SENARYO DAVASI
Hakan: Muhafız' senaryosu bilirkişiler tarafından incelenecek. Dava ise 24 Eylül tarihinde yeniden görülecek. 24 Eylül'deki duruşmada, bilirkişinin hazırladığı rapor da incelenecek.
Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.