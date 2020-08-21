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21.08.2020 - 07:00 | | CİHAT ASLAN İstanbul

Hakem heyetine mahkeme engeli

İstanbul’da mimarlık ofisinde çalışan Erhan Karakuş, 2017’de aldığı cep telefonunun ekranında yanma ve leke oluşması üzerine telefonu aldığı firmaya götürdü.

Hakem heyetine mahkeme engeli
CİHAT ASLAN İstanbul

Firma “garanti dışında” diyerek telefonun tamiri için ücret istedi. Bunun üzerine Karakuş, Ataşehir Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Heyetin atadığı bilirkişi, telefonun çerçevesinde darbe izlerinin olduğunu, darbeye bağlı olarak ekranın kırıldığını tespit etti. Ancak bilirkişi, cihazın iç ekranındaki yanmanın üretim kaynaklı olduğu kanaatini oluşturduğunu belirtti. Bunun üzerine hakem heyeti, telefon ücretinin iadesine karar verdi.

Satıcı firma, yeterince araştırma yapılmadığını ve arızanın tüketici kaynaklı olduğunu belirtip kararı Anadolu 6. Tüketici Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkemenin atadığı bilirkişi, telefonda üretimden kaynaklı ayıba rastlanmadığını, arızanın tüketici hatasından kaynaklı olduğunu tespit etti. Mahkeme, bilirkişi raporunu inceledikten sonra hakem heyetinin kararı eksik değerlendirme sonunda verdiğini belirterek firmayı haklı buldu ve kararı iptal etti. Mahkemenin kararını haksız bulan Karakuş ise, “Hem telefonumdan oldum hem de davanın 2 bin TL’lik masrafını ödemek zorunda kaldım” diye isyan etti.

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