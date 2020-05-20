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20.05.2020 - 15:02 |

Hakim ve savcı kura töreni canlı yayını! Hakim ve savcı kura sonuçları açıklandı mı?

Hakim ve savcı kura töreni canlı yayında gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,kura törenine video konferansla katılıyor. Kura töreni hsk.gov.tr'den canlı olarak yayınlanıyor.İşte kura töreni canlı yayını...

Hakim ve savcı kura töreni canlı yayını! Hakim ve savcı kura sonuçları açıklandı mı?

23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları kura töreni başladı. Kura çekimi ile atama gerçekleştiriliyor. Kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla katılıyor.. Peki Hakim ve savcı kura töreni canlı yayını nasıl izlenir? Sonuçlar açıklandı mı?

HAKİM VE SAVCI KURA TÖRENİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Hakim ve Savcı'nın asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Adil bir vicdana sahip olmayan hakimlerin elinde en iyi kanun bile bir zulüm aracına dönüşebilir. İnsanların adalet güvenmediği bir toplumda huzur düzeni sağlanamaz.

Sizlerden vicdanınızı ve imzanızı hiçbir gücün emrinize vermemenizi istiyorum.

İçinizde çok para kazanmak isteyen varsa, şan şöhret isteyen varsa yanlış mesleği seçmiştir. Sizin esas göreviniz sessiz sedasız üzerinize düşeni yapmaktır. Üstleneceğiniz ağır yükün bilincinde olduğunu biliyorum.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, attığınız her adımda verdiğiniz her kararda yanınızda olacağımdan şüpheniz olmasın.

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında standartları yükseltmenin gayreti içindeyiz. İnşallah Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız.

Bursa'yı basan yılanlar vatandaşı korkuttuBursa'da son bir hafta yaşanan çöl sıcakları sebebiyle ortaya çıkan boyları 2 metreyi aşan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Dün İznik ilçesinde bir vatandaşın iş yerinin kapısının önünde görülen yılanın ardından bugün de Mudanya ilçesinde bir evin bahçesinin tel duvarına dolanmış halde bir başka yılan görüldü.
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