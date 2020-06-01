Hakkari şehitleri uğurlandı

Özgeçmişleri ve okunan duaların ardından memleketlerine uğurlandı. Tokatlı Şehit Uzman Çavuş Bora’nın cenazesi memleketi Niksar ilçesi Yolkonak beldesindeki babaevine getirildi. Şehidin babası Turan, annesi Nuriye ve eşi Gülseren Bora, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazı sonrası Bora’nın cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi. Hataylı şehit Piyade Er Mehmet Günay’ın cenazesi, Altınözü ilçesinde toprağa verildi. Kıyıgören mahallesindeki evinde helallik alındıktan sonra mahalle pazar yerinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit babası Hüseyin ve annesi Şemse Günay, kardeşleri ile il protokolünün de katıldığı törenin ardından Günay’ın naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.



‘O defter kapatıldı’



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da aralarında olduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Twitter hesabından, Hakkari Çukurca’daki operasyona ilişkin paylaşımda bulunan Soylu, “Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı. Çukurca Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz, birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu” ifadesini kullandı. Öte yandan Soylu, Tunceli’nin Ovacık kırsalında da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.











‘Kızım için sabrediyorum’



Diyarbakır’da önceki gün uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Atakan Arslan (31) memleketi Samsun’da toprağa verildi. Diyarbakır’da önceki gün uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Atakan Arslan (31) memleketi Samsun’da toprağa verildi. Şehit Arslan için Çarşamba ilçesindeki Rıdvan Paşa Camii’nde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşi Gözde, babası Ali ve annesi Şükran Arslan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, il protokolü, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı törene kucağında kızı Eylül’le katılan şehit eşi Gözde Arslan, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Yakalandılarİçişleri Bakanı Soylu, “Helalleşemedik, kızım için sabrediyorum” diyerek gözyaşı döken acılı eşi sakinleştirmeye çalıştı. Şehit polis Arslan, Salıpazarı ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Öte yandan saldırının faili M.C.E. ile yanındaki F.A. ve M.A., gözaltına alındı. M.E.C.’nin son 6 yılda “kasten yaralama”, “hırsızlık”, “uyuşturucu kullanmak” ile “ateşli silah, bıçak bulundurmak” gibi 10 ayrı suçtan kaydının olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerden F.A.’nın 7, M.A’nın ise 11 suç kaydının olduğu belirlendi.











Kavgayı ayıran polis memuru şehit oldu



Bursa’da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru Erman Özcan şehit oldu. Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde, dün iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olaya müdahale eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan silahla yaralandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan olaya karışan 2 kişinin de öldüğü açıklandı.