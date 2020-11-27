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27.11.2020 - 09:15 | | DHA

Hakkari'de 50 yıldır yaşanan çığ tehlikesine karşı 'palye'li önlem

Hakkari'nin Ağaçdibi köyünde yaklaşık 50 yıldır yaşanan çığ tehlikesine son vermek için 50 metre arayla 'palye' adı verilen engebeli alanlar oluşturuluyor.

Hakkari'de 50 yıldır yaşanan çığ tehlikesine karşı 'palye'li önlem

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan 70 haneli ve yaklaşık 600 nüfuslu Ağaçdibi köyünün kış aylarında yaşadığı çığ sorununa çözmek amacıyla çalışma başlattı.

Köyün üst kısmanda bulunan ve her yıl küçük veya büyük çığların düştüğü yamaçta çalışma yapan ekipler, kar kütlelerini durduracak ve 'palye' adı verilen engebeli alanlar oluşturuyor. 50 metre arayla yapılan perdelemelerle rüzgar ve doğal sebeplerden oluşan kar yükleri azaltılıp, çığ düşmeleri engellenecek.

Ağaçdibi köyü Muhtarı Ramazan Adıyaman, yaklaşık 50 yıldır köylerin çığ tehlikesi altında bulunduğunu ve artık bu sıkıntıdan kurtulduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti. Adıyaman,İl Özel İdaresi ekiplerinin yaşadıkları kabusa son verdiğini söyleyen Adıyaman, "Bizim köyde 50 yıldır çığ tehlikesi vardı. Biz de özel idareye müracaat ettik. Çığın engellenmesi için bize iş makineleri gönderdiler. Gelen iş makineleri çığ palyeleri yaptı. Çünkü 1992 yılında köye büyük bir çığ inmişti. O zaman 12 yaşlarında bir çocuk çığ altında kalmıştı. Bütün köy seferber olup çocuğu çığ altında çıkardı. Kış aylarında sürekli çığ iniyor. Çığdan dolayı bir çok aile evlerini boşaltıp komşularına gidiyor. Kar eriyene kadar. Bu anlamda Valimiz İdris Akbıyık başta olmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Hakkaride 50 yıldır yaşanan çığ tehlikesine karşı palyeli önlem

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