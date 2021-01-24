Hakkari'de mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü

20 Ocak’ta Hakkari’de yol kontrolü sırasında mayına basan Piyade Er Selim Gedik ağır yaralandı. Selim Gedik yapılan ilk müdahale sonrasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Selim Gedik buradaki tedavinin ardından Ankara’da bulunan SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Gedik, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehidin cenazesinin yarın Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

BABA EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit Piyade Er Selim Gedik’in, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan baba evinde anne Ülviye Gedik ve ağabeyi Cengiz Gedik’e acı haberin verilmesinin ardından binaya Türk Bayrağı asıldı. 3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen Selim Gedik’in şehit olması üzüntü yarattı. Selim Gedik’in şehit olduğunu öğrenen vatandaşlar, aileyi ziyaret etti.

Ailenin komşusu Emin Hıraç, “Milletimizin başı sağ olsun. Selim kardeşimiz kapı komşumuzdur, şehit olmuştur. Ailesine sabırlar diliyoruz, iyi bir arkadaşımızdı, mekanı cennet olsun inşallah.” dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Osman Usta, “Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun. Kardeşimiz elimizde büyüdü, komşumuzun oğlu iyi bir kardeşimizdi. Allah’tan ailesine sabır dileyelim, kendisine de dua edelim. Acımız büyük, vatan, millet sağ olsun.” diye konuştu.

Selim Gedik’in cenazesinin yarın evlerinin karşısında bulunan Karapürçek Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.