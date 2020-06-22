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22.06.2020 - 16:06 | | AA

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta patlayıcı ve mühimmat bulundu.

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 18 Haziran'da Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü Hanamir Yaylası'nda düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada, toplam ağırlıkları 8 kilo 500 gram olan 5 el yapımı patlayıcı, 32 pil, antitank roketatar mühimmatı, 9 ateşleyici, 4 roket atar sevk fişeği, 15 metre infilaklı fitil, basma düzenekli ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye ve 50 metre patlayıcı yapımında kullanılan elektrikli kablo ele geçirildi.

Patlayıcılar, olay yerinde imha edildi.

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