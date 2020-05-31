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31.05.2020 - 09:00 | | AA

Hakkari’de şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Son dakika haberine göre; Hakkari'nin Çukurca ilçesinde keşif ve gözetleme görevi yapan güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan askerler için tören düzenlendi.

Hakkari’de şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehitlerin naaşları silah arkadaşları tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu.

Şehit Bora'nın cenazesi memleketi Tokat'a, şehit Günay'ın cenazesi de Hatay'a gönderilmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Hakkari’de şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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