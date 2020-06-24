Hakkari'de şehit olan Piyade Onbaşı Durak, Diyarbakır'da toprağa verilecek

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Tuğtepe Karakolu’nda, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak, sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Durak'ın, Elazığ’ın Maden ilçesindeki ailesine, gece saatlerinde acı haber verildi. Gezin doğumlu olan Recep Durak’ın bekar olduğu, babasının bir süre önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Gözekaya Camisi'nde öğle vakti düzenlenecek cenaze namazının ardından toprağa verilecek.