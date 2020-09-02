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02.09.2020 - 10:26 | | DHA

Hakkari'de yürütülen operasyonlarda çok sayıda uçaksavar mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda tespit edilen sığınakta çok sayıda uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

Hakkari'de yürütülen operasyonlarda çok sayıda uçaksavar mühimmatı ele geçirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, İl Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesi amacıyla başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "31 Ağustos günü, ilimiz Şemdinli ilçesi Mamalı Yaylası Mevkisi'nde yapılan operasyonda tespit edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen bir adet sığınak içerisinde, 2 bin 600 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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