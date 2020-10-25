Haklarında defalarca işlem yapılan 2 değnekçi yine gözaltına alındı!

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Beyoğlu Gümüşsuyu Caddesi üzerinde korsan otoparkçılık yapan 2 kişiyi tespit etti.

Ekipler, Kenan S. ve Abdulselam K.'yı gözaltına alarak " Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden işlem uyguladı.

Polis Merkezine teslim edilen şüphelilere aynı suçtan defalarca kez işlem yapıldığı öğrenildi.