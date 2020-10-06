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06.10.2020 - 12:28 | | DHA

Haklarında defalarca işlem yapılan 4 değnekçi yine gözaltına alındı

İstanbul'da sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde önceden defalarca kez polis tarafından işlem yapılan 4 değnekçi gözaltına alındı.

Haklarında defalarca işlem yapılan 4 değnekçi yine gözaltına alındı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, değnekçilere yönelik denetim yaptı. Ekipler, park edilen araç sürücülerinden ücret talep eden kişileri tespit etti. Denetimlerde Bakırköy'de Zeynelabidin P., Hikmet G., Beyoğlu'nda ise Erdi Ö. ve Fikret A. gözaltına alındı. Yakalanan korsan otoparkçılara "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden işlem yapıldı. Gözaltına alınan kişilere ekipler tarafından geçmiş tarihlerde çok kez işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheliler adli işlem yapılmak üzere polis merkezlerine teslim edildi.

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