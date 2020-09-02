Haldun Boysan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Haldun Boysan biyografisi
Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Birçok dizi ve filmde rol alan usta sanatçı geçtiğimiz günlerde Maria ile Mustafa adlı dizinin çekimleri sırasında kalp krizi geçirerek 62 yaşında hayata veda etti. Bugün gerçekleştirilen cenaze töreni ile toprağa verilen usta sanatçın yakınları ve sanat camiası gözyaşlarına boğuldu. Peki Haldun Boysan kimdir?
Haldun Boysan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Maria ile Mustafa adlı dizinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçiren Haldun Boysan hayatını kaybetti. Boysan'ın ölüm haberi sanat camiası başta olmak üzere tüm Türkiye'de gözyaşları ile karşılandı. Peki Haldun Boysan kimdir, kaç yaşında?
HALDUN BOYSAN KİMDİR?
Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj filmlerinde seslendirme yaptı. 1999 yılında 11. Ankara Uluslararası Film Festivali‘nde “en iyi yardımcı erkek oyuncu“ ödülünü Gemide adlı filmdeki performansıyla kazandı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Boysan, Beşiktaş JK kongre üyesi olarak görev aldı.
HALDUN BOYSAN NEDEN ÖLDÜ?
31 Ağustos 2020'de Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında hayatını kaybetti.
Filmografisi
Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman
Gemide (1998)
Çılgın Bediş (1998) - Partal
Aşkın Dağlarda Gezer (1999)
Oyuncak Hikayesi 2 (1999)
Merdoğlu (2000)
Nisan Yağmuru (2000)
Vasiyet (2001)
Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal
Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit
Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa
Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak
Esir Şehrin Gözyaşları (2003)
Brindar (2004)
Aynalar (2004)
Görünmez Adam (2004)
Bir Aşk Hikayesi (2004)
Kısmet (2005) - Hüseyin
Asla Unutma (2005) - Nedim
Zaman Tüneli (2005)
Silahların Gölgesinde (2005)
Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas
Gen (film) (2006)
Köprü (2006) - Hüdai
Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası
Taşa Yazılan Aşk (2006)
Hayat Türküsü (2006)
Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal
Dağlar Delisi (2007)
Kara Güneş (2007)
Canım Ailem (2008)
Beni Unutma (2008)
Servet Avcısı (2008)
Hesaplaşma (2009)
Kapalıçarşı (dizi) (2009)
Abimm (2009)
Sensiz Yaşayamam (2010)
Çakıl Taşları (2010)
Canan (dizi) (2011) - Orhan
Firar (dizi) (2011)
Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)
Merhamet (dizi) (2013) - Necati
Zeytin Tepesi (2014)
Sesli Güldüm (2014)
Otel Divane (2014) - Vedat
Gülcemal (2014) - Affan
Ulan İstanbul (2014) - Haldun (Konuk oyuncu)
O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi
Bahtiyar Ölmez (2017)
Ege'nin Hamsisi (2018) - Eşref Üzüm
Akıllara Seza (2019)
Alef (dizi) (2020) - Nejat
Maria ile Mustafa (2020)