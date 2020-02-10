10.02.2020 - 22:20 |
Halet Çambel ve Suat Fetgeri 1936 Berlin Olimpiyatlarında hangi branşta yarışmıştır? Kim Miliyoner Olmak İster
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Halet Çambel ve Suat Fetgeri 1936 Berlin Olimpiyatlarında hangi branşta yarışmıştır?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:
Halet Çambel ve Suat Fetgeri 1936 Berlin Olimpiyatlarında hangi branşta yarışmıştır?
CEVAP: Eskrim
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.