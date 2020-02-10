Halet Çambel ve Suat Fetgeri 1936 Berlin Olimpiyatlarında hangi branşta yarışmıştır? Kim Miliyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Halet Çambel ve Suat Fetgeri 1936 Berlin Olimpiyatlarında hangi branşta yarışmıştır?



CEVAP: Eskrim





















