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29.10.2020 - 15:43 | | AA/DHA

Halı balyasının altında kalan işçi öldü

Gaziantep'te kamyondan mal indirirken üzerine halı balyası devrilen işçi hayatını kaybetti.

Halı balyasının altında kalan işçi öldü

Gaziantep merkez Şehitkamil ilçesi Gatem Nakliyatçılar Sitesi'nde bir nakliye firmasında çalışan Celal Söğüt'ün (50) üzerine kamyondan halı indirdiği sırada halı balyası düştü.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Söğüt kurtarılamadı.

Celal Söğüt'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

 

Provokasyona 29 Ekim'de cevap verildiYunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası'na, dün sabah Kaş'tan da çıplak gözle görülebilecek şekilde ülke bayrağı asıldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Meis Limanağzı'na dikilen dev Yunan bayrağının provokasyon amaçlı olduğunu söyledi. Yunanistan'ın provokatif eylemine bugün 60 tekne ile cevap verildi.
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