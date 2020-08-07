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07.08.2020 - 12:24 |

Haliç Köprüsü'ndeki çalışma ne kadar sürecek? Haliç Köprüsü kapalı mı?

Haliç Köprüsü'ndeki çalışma devam ediyor. İlk etabı tamamlanan köprü çalışmasında ikinci etap bu gece başlıyor. Çalışma nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin sağdan 2 şeridi kapalı olacak. Peki, Haliç Köprüsü'ndeki çalışma ne kadar sürecek?

Haliç Köprüsü'ndeki çalışma ne kadar sürecek? Haliç Köprüsü kapalı mı?

Haliç Köprüsü'deki çalışma devam ediyor... Haliç Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına devam edilecek.

HALİÇ KÖPRÜSÜNDEKİ ÇALIŞMA NE KADAR SÜRECEK?

Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilecek. Çalışma, bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacak.

Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak trafik akışı tek şeritten sağlanacak.

Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.

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