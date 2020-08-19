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19.08.2020 - 11:32 |

Halit Oflaz kimdir, kaç yaşında? Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz nereli, hastalığı neydi?

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, hayatını kaybetti. Konya’da yeni tip corona virüs tedavisi gören Oflaz, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Halit Oflaz'ın yaşamı ise merak ediliyor. İşte Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ın biyografisi...

Halit Oflaz kimdir, kaç yaşında? Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz nereli, hastalığı neydi?

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, 3 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Oflaz, yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Peki Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz kimdir? İşte detaylar...

HALİT OFLAZ KİMDİR?

Halit Oflaz, 1974 Çumra'da doğdu. Konya Karatay Lisesi’nde okuduktan sonra ise Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde ön lisansını ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.

2000 yılında Çumra Yenisu Belde Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görevine başladı. 2004 yılında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010-2018 yılları arasında ise Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirden Sorumlu Emlak Şefliği görevlerinde bulunan Oflaz, evli ve dört çocuk babasıdır.

Halit Oflaz, 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti Konya Çumra Belediye Başkanı oldu.

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