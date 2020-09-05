Halit’i öldürenlere iyi halsiz müebbet

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül 2019’da, kendisinden para isteyen kişilere olumsuz yanıt veren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar’ın öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mehmet Ayar ile annesi Hanife Ayar katıldı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Emra Yaşar, Erhan Kurdal, ölen Halit Ayar’ın annesi Hanife Ayar ve babası Mehmet Ayar ile taraf avukatları katıldı.



‘O gün ben ölseydim’



Son sözü sorulan Emra Yaşar, “Ben sadece olayı ayırmak istemiştim. Bana ilk vuran da karşı taraftı. Beni öldürecekleri korkusuna kapıldım. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Keşke o gün ben ölseydim. Söylenecek bir şey kalmadı” dedi. Sanık Erhan Kurdal ise, “Pek söylenecek bir şey yok. Pişmanım. Aileden özür diliyorum” dedi. Anne Hanife Ayar ile baba Mehmet Ayar ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söylediler. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Erhan Kurdal ve Emra Yaşar’ı “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıkları ayrıca “yağmaya teşebbüs” suçundan 29 yıl 3 ay hapis cezasına da çarptırdı. Mahkeme sanıklara iyi hal indirimi de uygulamadı.



‘Çıkamayacaklar hiç değil mi?’



Mahkemenin kararının ardından gözyaşlarına boğulan anne Hanife Ayar, “Hiç dışarıya çıkamayacaklar değil mi? Çıkma ihtimalleri yok değil mi?” dedi. Bunun üzerine baba Mehmet Ayar ise “Gün yüzü göremeyecekler” dedi.