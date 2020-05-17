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17.05.2020 - 18:24 | | DHA

Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, mezarı başında anıldı

Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif, ölümünün 18'inci  yıl dönümünde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.

Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, mezarı başında anıldı

Hayatını 17 Mayıs 2002'de kaybeden halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif için mezarı başında anma programı düzenledi. Törene CHP Kahramanmaraş Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, mezarı başında anıldı

 

Milletvekili Ali Öztunç, Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Aşık Mahzuninin yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Katılımcılar Şerif'in mezarına çiçek bırakıp, dua etti.

Törende konuşan Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok , "Gönül isterdi ki geçen yılkı gibi Mahzuni babaya yakışır bir etkinlik yapmak istiyorduk. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle alınan bu tedbirlerden dolayı dar çerçevede katılımın az olduğu bir etkinlikte bir aradayız. Sayımız ne kadar az olursa olsun ben şunu iyi biliyorum;  milyonların gönlündeki Mahzuni baba anılmaktadır. Halen onun söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz" dedi. Program yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

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