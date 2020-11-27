Halka bomba yağdıranlara ceza yağdı!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin aralarında sivil imamlar ile Ankara’ya bomba yağdıran pilotların da bulunduğu 365’i tutuklu, 475 sanıklı davada, 3 yıl 4 aylık yargılamanın ardından karar açıklandı. Karar duruşması dün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görüldü. Mahkeme Başkanı Selfet Giray tarafından tutuksuz yargılanan bazı sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından açıklanan kararda, sanıklara ceza yağdı.

Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nde bulunan ve darbe girişimini yönetteği ortaya çıkan örgütün sözde sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Cumhurbaşkanı’na suikast” ve “kasten öldürme” suçlarından 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Üst sınırdan ceza

Üst sınırdan ceza veren mahkeme heyeti, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı. Darbe girişiminde darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski Yarbay Hakan Karakuş, F-16’lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun ile Ankara’da bombalı saldırılar gerçekleştiren pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ni ele geçirmeye çalışan eski Tuğgeneral Kemal Mutlum, TBMM’yi bombalayan eski Pilot Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı ve Ankara’da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski Binbaşı Mehmet Fatih Çavur da 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen sanıklar arasında yer aldı.

TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekât Dairesi’ni bombalayan eski Pilot Yüzbaşı Hüseyin Türk ile Polis Havacılık Dairesi Başkanlığı’nı, hatasız şekilde vurulması için lazerle işaretleyen eski Pilot Binbaşı Mustafa Azimetli’ye de 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı olan Tuğgeneral Recep Sami Özatak, Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’nın başında bulunan eski Tuğgeneral Aydemir Taşçı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski Albay Veysel Kavak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı eski Kurmay Albay Ali Durmuş, dönemin 143. Filo Harekât Subayı eski Binbaşı Ali Karabulut ve üssün Harekât Plan Subayı olan eski Binbaşı Murat Bicil de 79’ar defa hapis cezasına mahkum edildi.

3 bin 901 yıl

Sanıklar, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Cumhurbaşkanı’na suikast” ve 77 kişinin şehit edilmesinden 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bu sanıkların tamamına 198 kişiye ilişkin “kasten öldürmeye teşebbüs”, 22 kişiye yönelik “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve bir kişiye yönelik “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs” suçlarından da toplam 3 bin 901 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

Eski Pilot Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez, eski Pilot Üsteğmen Müslim Macit de 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eski pilotlar Yüzbaşı Ertan Koral ve Üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan sekizer kez, eski pilotlar Yüzbaşı

İlhami Aygül, üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan üçer kez “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasına mahkum edildi. Mahkeme, sanıklardan 291’ine en az bir kez “ağırlaştırılmış müebbet” hapis cezası verdi. Davada, 46 sanık da “müebbet hapis” cezasına mahkûm edildi.

Akın Öztürk’ün dosyası çatı davasıyla birleşti

481 sanık ile başlayan dava emekli

Orgeneral Galip Mendi’nin kaçırılması ve Polatlı Topçu ve Fuze Okul Komutanlığı’ndaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davayla birleştirilince sanık sayısı 486’ya çıktı. Dava dosyasından daha sonra aralarında eski orgeneral Akın Öztürk’ün de bulunduğu sözde “Yurtta Sulh Konseyi” üyesi sanıkların dosyaları çıkarılarak Genelkurmay Çatı Davası ile birleştirildi. Böylece Akıncı Üssü Davası’nda sanık sayısı 475 oldu.

70 sanık beraat etti

Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapse çarptırılan sanıklardan bazılarına, ayrıca “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 7.5 yıl ile 120 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. “Anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım” suçundan 19 sanık, 12.5 yıl ile 16 yıl 8’er ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. “Silahlı terör örgütüne üyelik” suçundan 41 sanıkla ilgili 6 yıl 3’er aydan 9’ar yıla kadar hapis cezası kararına hükmedilirken, sanıklardan 70’i hakkında ise bütün suçlamalardan beraat kararı verildi.

Gülen ve Öksüz’ün dosyaları ayrıldı

Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nde bulunduğu belirlenen ve yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılınca firar eden sivil imam Adil Öksüz ile Serkan Aydın, Ahmet Sürmen, Halit Çetin ve Fatih Arık’ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Üst sınırdan ceza veren mahkeme, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

3 yıl sürdü

Darbe girişiminden sonra ismi “Mürted” olarak değiştirilen Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, FETÖ’nün darbe girişiminde ana karargâh olarak kullanılmıştı. Darbe girişiminin ilk saatlerinde mühimmat yükletilen uçaklar peş peşe pist başı yapmaya başlamıştı. O gece 25 pilot, F-16 uçağı kullanırken, bunlardan 11’i Ankara’daki çeşitli yerlerin bombalanması eylemine katılmıştı.

SİYASİLER VE GAZİLER KARARA NE DEDİ?

‘Darbeci terör mahkûm edildi’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Adalet tecelli etmiştİr. Gazi Meclisimizi de bombalayan hainlere 79 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor. Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Adalet yerini buldu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. FETÖ’cü hainler hak ettikleri cezayı aldı. Bu hainlere karşı mücadelemiz her alanda devam edecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi. Darbeci terör, hukukun ve adaletin önünde bu topraklarda ebediyyen mahkum edilmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Kararla şehitlerin kanları yerde kalmadı ve gazilerin haklarının hesabı soruldu. İster FETÖ ister PKK ister DHKP-C ister DEAŞ olsun, ne olursa olsun terörle mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam edecek.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç: Eminim ki burada alınan cezalar bundan sonra bu tip şeylere tevessül edeceklere de bir caydırcılık olur.

15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı Ufuk Yeğin: Bir kişiye biat edip devlete meydan okuma haddini kendinde görenlerin, bugün devletin ne olduğunu anladıklarını düşünüyoruz.

15 Temmuz gazisi Ahmet Çaykara: Sanıkların suçları, mahkemelerin, şahitlerin tespitleriyle belli olduğu halde sürekli inkar etmek yerine, ‘Biz Türk milletinden, şehit yakınları ve gazilerden özür diliyoruz. Haklarını helal etsinler, hesap ahirete kalmasın’ demelerini beklerdik ama böyle bir pişmanlık alameti görmedik.

15 Temmuz gazisi ve şehit kızı Birgül Biçinci: Müebbet hapis cezalarıyla şehitlerimizin kanlarını biraz da olsa yerde bırakmadılar. Bizler onurluyuz, gururluyuz. Bu milletin gazisi olmaktan her zaman onur duyuyorum.