MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Halkla ilişkiler görevi nedir? Halkla ilişkiler ne iş yapar, nasıl olunur?
ABONE OL
22.04.2020 - 15:08 |

Halkla ilişkiler görevi nedir? Halkla ilişkiler ne iş yapar, nasıl olunur?

Teknolojinin de getirdiği olanaklar ile beraber iletişim dünyası için halkla ilişkiler büyük öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı hangi sektör olursa olsun ciddi bir potansiyel teşkil ediyor. Bu yüzden pek çok kişi farklı nedenlerden dolayı bu alanı merak etmekte ve araştırma yapmaktadır. Peki, halkla ilişkiler görevi nedir? Halkla ilişkiler ne iş yapar? Halkla ilişkiler nasıl olunur? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Halkla ilişkiler görevi nedir? Halkla ilişkiler ne iş yapar, nasıl olunur?

Kurum ile kamuoyu arasında iletişim oluşturma, sürekli hale getirme görevi halkla ilişkilere aittir. Değişik sektörlerdeki firmaların halkla ilişkiler faaliyetlerini düzenlemek suretiyle, bunu kamu ve medya ile etkin bir köprü oluşturarak gerçekleştirir.

Halkla ilişkiler görevi nedir?

Halkla ilişkiler profesyonel bir anlayışla ele alınmakta ve sürdürülmektedir. Bu konuda halkla ilişkiler sorumlusu olarak görevli kişilerin pek çok farklı çalışması mevcuttur.

- Medya ilişkileri ile halkla ilişkiler kapsamında stratejik uygulama ve geliştirme sağlamak,
- Basın bültenlerini hazırlayarak dağıtımını sağlamak,
- Halkla ilişkiler konusunda farklı etkinlikler düzenlemek ve şirket sözcüsü olarak konuşmak,
- Pazarlama ve diğer birimler eşliğinde sekronize şekilde çalışmak,
- Video ve sosyal medya ile broşür gibi tanıtım materyaller üzerinde düzenleme gerçekleştirmek,
- Halkla ilişkiler konusunda tüm faaliyetler için periyodik raporlama sağlamak.

Halkla ilişkiler ne iş yapar?

Adından da anlaşılacağı üzere halkla ilişkiler kişi ya da kurum ile beraber firmaların, kamuoyu üzerinden köprü oluşturmaktır. Reklam ve tanıtım iletişim konusunda firmanın tüm çalışmasını düzenlemek halkla ilişkiler görevlisinin görev tanımı içerisinde yer almaktadır.

Halkla ilişkiler görevlisi nasıl olunur?

Halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışabilmek için ilgili 4 yıllık üniversite bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Halkla ilişkiler, iletişim ve bu gibi bölümler eşliğinde lisans mezunu olunması büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda farklı enstitü kurumları tarafından da ele alınan eğitimler düzeyinde, uzmanlık sertifika programından mezun olunabilir.

Coronaya yakalanan genç kadının hastanede ’karantina odası’ şaşkınlığıAntalya’da corona virüsle (Covid-19) savaşan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz’ın ilk testi pozitif, ikinci testi ise negatif çıktı. Hastanede karantinaya alınan Baz, odasından canlı yayın yaparak, “Buzdolabı, televizyonu, yatağı, banyosu, duşu Yani samimi söylüyorum 5 yıldızlı otel gibi burası. Buna karantina denir mi bilmiyorum” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mali müşavirlik görevi nedir? Mali müşavir ne iş yapar, nasıl olunur?

Mali müşavirlik görevi nedir? Mali müşavir ne iş yapar, nasıl olunur?

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

Savcıların görevi nedir? Savcı ne iş yapar, nasıl olunur?

Savcıların görevi nedir? Savcı ne iş yapar, nasıl olunur?

Sıradaki Haber