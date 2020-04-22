Halkla ilişkiler görevi nedir? Halkla ilişkiler ne iş yapar, nasıl olunur?

Kurum ile kamuoyu arasında iletişim oluşturma, sürekli hale getirme görevi halkla ilişkilere aittir. Değişik sektörlerdeki firmaların halkla ilişkiler faaliyetlerini düzenlemek suretiyle, bunu kamu ve medya ile etkin bir köprü oluşturarak gerçekleştirir.

Halkla ilişkiler görevi nedir?

Halkla ilişkiler profesyonel bir anlayışla ele alınmakta ve sürdürülmektedir. Bu konuda halkla ilişkiler sorumlusu olarak görevli kişilerin pek çok farklı çalışması mevcuttur.

- Medya ilişkileri ile halkla ilişkiler kapsamında stratejik uygulama ve geliştirme sağlamak,

- Basın bültenlerini hazırlayarak dağıtımını sağlamak,

- Halkla ilişkiler konusunda farklı etkinlikler düzenlemek ve şirket sözcüsü olarak konuşmak,

- Pazarlama ve diğer birimler eşliğinde sekronize şekilde çalışmak,

- Video ve sosyal medya ile broşür gibi tanıtım materyaller üzerinde düzenleme gerçekleştirmek,

- Halkla ilişkiler konusunda tüm faaliyetler için periyodik raporlama sağlamak.

Halkla ilişkiler ne iş yapar?

Adından da anlaşılacağı üzere halkla ilişkiler kişi ya da kurum ile beraber firmaların, kamuoyu üzerinden köprü oluşturmaktır. Reklam ve tanıtım iletişim konusunda firmanın tüm çalışmasını düzenlemek halkla ilişkiler görevlisinin görev tanımı içerisinde yer almaktadır.

Halkla ilişkiler görevlisi nasıl olunur?

Halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışabilmek için ilgili 4 yıllık üniversite bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Halkla ilişkiler, iletişim ve bu gibi bölümler eşliğinde lisans mezunu olunması büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda farklı enstitü kurumları tarafından da ele alınan eğitimler düzeyinde, uzmanlık sertifika programından mezun olunabilir.