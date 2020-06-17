Survivor'da bu akşam yine ünlülerle Anlat Bakalım yarışması var. Haluk Levent de o isimlerden biri... Elif'e eşlik edecek olan Haluk Levent'in hakkındaki bilgiler de bu vesileyle araştırılmaya başlanacak. İşte 'Haluk Levent kimdir, kaç yaşında ve nereli? Eşi ve çocuğu var mı?' sorularının yanıtı...

HALUK LEVENT KİMDİR?

Haluk Levent, 26 Kasım 1968 tarihinde Adana-Yüreğir’de dünyaya geldi.

İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulu’nda okuyan Levent, liseyi Adana Atatürk Lisesi’nde tamamladı.

Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe Bölümü’nde kısa zamanlar öğrencilik yaptı.

Haluk Levent, üniversite giriş sınavlarını kazansa da eğitimini düzenli bir şekilde ilerletemiyordu. Bu durumda ailesinin maddi sıkıntıları da önemli bir rol oynuyordu.

Sürekli sınavlarla uğraşırken bir yandan da ticaret yapmaya başladı. Ticari açıdan başarısız olunca yaşadığı yeri terk etti ve çeşitli şehirlerde şarkı söylemeye başladı. İlk albümünün isminin “Yollarda” olmasının sebebi, hayatının bu kısmını sürekli yollarda geçirmesidir.

Levent, 1992 senesinde İstanbul- Ortaköy’de çeşitli barlarda çıkmaya başladı. Bu dönemde tanıştığı sanatçılar sayesinde şarkılarını geliştirdi.

Yapımına 1990 senesinde başladığı “Yollarda” isimli ilk albümü 1993 senesinde yayınlandı. Bu albüm, “Anadolu Rock” türünün Türkiye’de ikinci kez gündeme gelmesini sağladı.

İlk albümünün yaklaşık iki yüz bin satması üzerine 1995 senesinde “Bir Gece Vakti” albümünü yayınladı.

Yine 1996'nın hemen sonunda “Arkadaş”albümü piyasaya çıktı. Bu albümle Anadolu Rock müziğin müzikal anlamda en başarılı örneklerinden birine imza attığı düşünülmektedir. Sanatçı, “Arkadaş” albümü için "Bu albümle dünya standartlarını yakaladım" demektedir.

1997 senesinin Ağustos ayında cezaevine girdi. Yaklaşık on yıldır devam eden bir ticari dava yüzünden 9 ay mahpus kaldı. Cezaevindeyken uzun saçlarını kesip Akkuyu’ya, yapılması düşünülen Nükleer santral projesinin protesto gösterilerine yolladı. Aynı zamanda mahpus olduğu günlerde yazdığı, ilk kitabı olan “Kedi Köprüsü” yayınlandı.

Cezaevinden çıktıktan sonra 18 aylık askerlik görevinden dolayı yeni albümünü hazırlamak için çok az bir vakti vardı. Bu koşullar altında 1998 eylülünde “Yine Ayrılık” albümünü çıkarttı ve askere gitti.

Askerlik dönüşünün ardından birçok albüme imza atan sanatçı, sadece müzikal başarısıyla değil, çevre sorunlarına karşı duyarlılığıyla ön plana çıkmaktadır. Hemen hemen her albümünde çevre bilincini aşılama yolunda şarkılara yer vermiştir.

Sanat yaşamına on iki albüm, bin konser, iki kitap, yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saatlik) ve onlarca çevre davası sığdırdı.

2013 senesindeki gezi eylemlerine de katılan Haluk Levent, gezi parkında söylediği şarkıyla da gündeme gelmişti.

Haluk Levent bir kız çocuğu babasıdır.