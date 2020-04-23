Hamaset Ne Demek? Tdk'ya Göre Hamaset Yapmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Günümüzde neredeyse hiç kullanılmayan hamaset kelimesinin çoğulu hamasetler olarak kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı genel Türkçe sözlükte hamaset için 2 farklı anlama yer verilmektedir. Bu anlamlardan baskın olanı ise “kahramanlık ve yiğitlik” manalarına çıkmaktadır. Kelimenin diğer anlamı mecaz olarak ifade edilmektedir. Arapça kökenli olan bu sözcük ile bağlantılı hamasi ve hamasilik sözcükleri de aynı sözlükte yer almaktadır.



Hamaset Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



1. Yiğitlik, kahramanlık veya cesaret göstermek.

2. Dinleyicileri heyecanlandırmak ve etki altında bırakmak için başvurulan abartılı anlatım biçimi.



Hamasi: Konusu yiğitler ya da yiğitlik olan destan, şiir ve buna benzer edebi eserler. Dinleyeni etkilemek amacıyla yapılan abartılı anlatım.

Hamasilik: Hamasi olma durumu.