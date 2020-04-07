Olay, saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda Etiler Mahallesi 1281 sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, eÅŸinin cezaevinde olduÄŸu ve yalnÄ±z yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Bahriye YÄ±lmaz SavaÅŸ'Ä±n doÄŸum sancÄ±larÄ± baÅŸladÄ±. Talihsiz kadÄ±n komÅŸularÄ±ndan yardÄ±m istedi, ancak yerinden kalkamadÄ±. SavaÅŸ'Ä±n yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± duyan komÅŸularÄ± kapÄ±yÄ± aÃ§mak iÃ§in zorlamalarÄ±na raÄŸmen baÅŸarÄ±lÄ± olamayÄ±nca 110 AKS, polis ve saÄŸlÄ±kÂ ekiplerine haber verdi.

YALNIZ BAÅžINA KIZ Ã‡OCUÄžU DÃœNYAYA GETÄ°RDÄ°Â

KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen AKS ekipleri, kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±. Ä°Ã§eri giren saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri SavaÅŸ'Ä±n yalnÄ±z baÅŸÄ±na doÄŸumu gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini ve bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya getirdiÄŸini gÃ¶rdÃ¼. YapÄ±lan saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nde anne ve 3 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlenen kÄ±z Ã§ocuÄŸunun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirlendi. Ä°lk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan anne ve bebeÄŸiÂ Ä°zmir SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi (SBÃœ) Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum KliniÄŸine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. SavaÅŸÂ ve Ã§ocuÄŸu hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±. Â