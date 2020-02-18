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18.02.2020 - 16:03 | | AA

Hamile sanılan kadının karnından 7,5 kilogramlık kitle çıktı

Trabzon'da özel bir hastanede yapılan ameliyatta hamile olduğu sanılarak, doktora başvuran kadının rahminden 7,5 kilogramlık "miyom" çıkarıldı.

Hamile sanılan kadının karnından 7,5 kilogramlık kitle çıktı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Köklü (52), karnındaki şişliklerin artması nedeniyle hamile olduğunu sanarak kadın doğum hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Hasan Seyhani Kalender'in Gümüşhane'deki muayenehanesine gitti.

Yapılan kontrollerde Köklü'nün karnındaki şişliğin hamilelikten değil, rahimdeki miyomlardan kaynaklı olduğu belirlendi.

Kalender tarafından hastanın karnındaki 7,5 kilogramlık miyom, Trabzon'da özel bir hastanede gerçekleşen başarılı ameliyatla alındı.

AA muhabirine açıklama yapan Opr. Dr. Kalender, hastada varlığı 4-5 yıldır bilinen miyomların son aylarda hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve hastanın bu nedenle kendisine başvurduğunu söyledi.

"GARİP OLAN ŞEY ÇOK BÜYÜKTÜ"

Kalender, "İlk başta hamilelik gibi görünüyordu. Miyomlar aslında 40 yaşın üstündeki kadınlarda yüzde 30 civarında görünen şeyler. Garip olan şey çok büyüktü. Yaklaşık 7,5 kilogramlık bir miyomdu. Ameliyatını planladık ama öncesinde kötü huylu çıkması ihtimali vardı. Bütün organları içeriden ittirdiği için solunum sıkıntısı, bağırsak hareketlerinde düzensizlik, idrar yolu enfeksiyonlarına yatkınlık gibi şeyler de yapıyor. En kötü şey miyomlarda kansere dönüşüm riskidir. Hastamızın korkacak bir şeyi kalmadı." diye konuştu.

Karnında yaklaşık 5 yıldır şişkinlik olduğunu ancak son aylarda şişkinliğin arttığını anlatan Ayşe Köklü, gittikleri doktorun bile kendisini görünce hamile olduğunu sanarak şaşırdığını belirtti.

Çevresindeki herkesin kendisini hamile zannettiğini vurgulayan Köklü, "Herkes beni hamile biliyordu. Sağlık ocağından bile arandım." dedi.

Yapılan tahliller sonucu hamile olmadığı anlaşılarak ameliyata alındığını ve vücudundan 7,5 kilogramlık kitle çıktığını aktaran Köklü, ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekiplerine teşekkür etti.

 

Yangını film izler gibi izledilerİstanbul Kadıköy'de 9 katlı binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi büyümeden söndürüldü. Sokakta toplananlar itifaye ekiplerinin çalışmalarını film gibi izlerken, bazıları cep telefonlarıyla görüntüledi.
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