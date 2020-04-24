Hamza İsminin Anlamı Nedir? Hamza Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Hamza ismi günümüzde erkek bebek isimleri için Türkiye'de tercih edilen isimler arasında yer alır. Hamza isminin 2 tane anlamı bulunuyor. Hamza isminin rengi ise mavidir.

Hamza Ne Demek?

Hamza Arslan anlamına gelmektedir. Bir diğer anlamı ise heybetli ve dik duruşlu kimse demektir. Hamza isminin iki anlamı da birbirine benzerlik gösterir. Hamza ismi Türk Dil Kurumu'nda yer almaz. Çünkü Hamza ismi Türkçe kökenli bir isim değildir.

Hamza İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Hamza ismi Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayetinde yer almamaktadır. Fakat bazı sahabelerin isimleri Hamza'dır.

Hamza İsminin Özellikleri

Asil ve lider ruhlu kişilerdir. İsteklerini net olarak belli ederler. Duygularını saklamaktan geri dururlar. Sevdiklerine karşı sevgilerini yoğun bir şekilde hissettirirler. Sahip olma duyguları da gelişmiştir. Bir ortama girince ön planda olduğunu herkese hissettirir. Kibir ve ego yaşayış tarzlarında bulunmaz. Her zaman çevresi tarafından sevilen kişiler olmuşlardır. Ayrıca fiziksel yapıları da yine gelişmiştir.