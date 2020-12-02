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02.12.2020 - 11:51 |

Hande Sümertaş kimdir? Hande Sümertaş biyografisi

Sosyal medyada zaman zaman gündem olan Hande Sümertaş'ın biyografisi merak konusu oldu. Hande Sümertaş kimdir sorusuna cevap arayanlar için konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Hande Sümertaş kimdir? Hande Sümertaş biyografisi

Galatasaray Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve teknik direktör Fatih Terim'in medya ilişkilerini de yöneten Hande Sümertaş, sürpriz bir şekilde geçtiğimiz tarihlerde görevinden ayrılmıştı. Bu haber kulüp ve camia içinde şok etkisi yaratmıştı. Şimdilerde beIn Sports'da çalışan Hande Sümertaş tekrar gündeme geldi. Peki Hande Sümertaş kimdir? İşte biyografisi...

HANDE SÜMERTAŞ KİMDİR?

Sümertaş, 1977 yılında dünyaya geldi. İstanbullu olan Hande Sümertaş, uzun yıllar Fatih Terim'in ekibinde görev aldı. Öğrenim hayatını ABD'de tamamladı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Spor Yönetiliği programına katıldı. FIFA'ya bağlı olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde (CIES) de eğitim gören Hande Sümertaş, Terim'in ekibinde yer alan önemli isimlerin başında geliyordu.

Hande Sümertaş, Galatasaray'da görevdeyken istifa edip beIN SPORTS'un medya hakları direktörlüğü görevine getirilmişti.

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