Hangi ifade yanlıştır? 3 Şubat Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak yarışmasının yeni bölümü ekrana geldi. Bu akşam yarışmada ilginç bir soru soruldu. İşte o soru:



Hangi ifade yanlıştır?



A- Kedilerin insanlara alerjisi olabilir



B- İnsanların soğuk havaya alerjisi olabilir



C- Antartikada köpek vardır (DOĞRU CEVAP)



D- Vampir yarasalar koşabilir













