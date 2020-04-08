Hangi illerde karantina var? Karantina olan iller ve yerleşim yerleri...

Hangi illerde karantina var? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Türkiye'de corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan yerleşim yerleri bulunuyor. Kaç ilde karantinanın olduğu ve son durum merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, karantina uygulamasıyla ilgili sayıyı açıkladı. Peki hangi illerde karantina var, kaç ilde? İşte detaylar...

KAÇ İLDE KARANTİNA VAR?

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 45 ildeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere, 156 yerleşim yerinde karantinanın sürdüğünü, 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulamasının sona erdirildiğini bildirdi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Karantina tedbirleri 45 ilimizdeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Toplam 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdirilmiştir. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır."

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AŞAĞIDAKİ İLLERİN KARANTİNAYA ALINDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Rize, Van, Kütahya, Malatya, Artvin, Yozgat, Gümüşhane,Tunceli,Çankırı, Sivas, Çanakkale, Çorum,Giresun, Düzce ve Bayburt.