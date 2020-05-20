Hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte o 25 il...

11 Mart 2020 tarihinde ilk corona virüs vakasının ülkemizde çıkmasından sonra büyük tedbirler alındı. Halen tedbirlerin özenle devam ediyor olması ise günden güne corona virüsten ölen sayısını, corona virüs vaka sayısını oldukça düşürdü. Bu önemli tedbirler arasında maske kullanımı da yer alıyor. Dışarıda maske takmanın önemi özellikle kalabalık alanlarda maske kullanımına dikkat edilmesi şart haline getirildi.

Son dakika haberlere göre, "Kontrollü sosyal hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler, kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

Türkiye genelinde şu ana kadar Hıfzısıhha Kurulları tarafından, 10'u büyükşehir olmak üzere 25 kentin her yerinde, İzmir'in de aralarında bulunduğu 13 şehirde ise bazı noktalarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.

HANGİ İLLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?

Büyükşehirler

Aydın

Balıkesir

Denizli

Eskişehir

Kahramanmaraş

Kocaeli

Konya

Muğla

Sakarya

Şanlıurfa

Adıyaman

Afyonkarahisar

Amasya

Bolu

Bartın

Burdur

Düzce

Isparta

Gümüşhane

Karabük

Kastamonu

Kırklareli

Rize

Siirt

Uşak'ta

sokağa çıkanlar maske takmak zorunda.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı 25 ilin yanı sıra

İzmir

Gaziantep

Giresun

Karaman

Kayseri

Ordu

Trabzon

Tunceli

Van

Kırıkkale

Manisa'nın merkez ve bazı ilçelerindeki bir kısım cadde ve sokaklarda, ayrıca Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Denetimlerin arttırıldığı maske kullanımı konusunda uyarıları dikkate almayanlara para cezası kesiliyor.