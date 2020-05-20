Hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte o 25 il...
Corona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır maskesiz dışarıya çıkılmıyor. Toplum arasında maskeyle dolaşmanın önemi özenle vurgulanıyor. Son dakika haberine göre; yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı tek başına koruyucu özelliği olmayan ancak sosyal mesafe kuralıyla virüsle mücadelede önemli bir tedbir olarak öne çıkan maske kullanımı, 25 ildeki hıfzıssıhha kurulu tarafından zorunlu hale getirildi. Peki hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte o 25 il...
11 Mart 2020 tarihinde ilk corona virüs vakasının ülkemizde çıkmasından sonra büyük tedbirler alındı. Halen tedbirlerin özenle devam ediyor olması ise günden güne corona virüsten ölen sayısını, corona virüs vaka sayısını oldukça düşürdü. Bu önemli tedbirler arasında maske kullanımı da yer alıyor. Dışarıda maske takmanın önemi özellikle kalabalık alanlarda maske kullanımına dikkat edilmesi şart haline getirildi.
Son dakika haberlere göre, "Kontrollü sosyal hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler, kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.
Türkiye genelinde şu ana kadar Hıfzısıhha Kurulları tarafından, 10'u büyükşehir olmak üzere 25 kentin her yerinde, İzmir'in de aralarında bulunduğu 13 şehirde ise bazı noktalarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.
HANGİ İLLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?
Büyükşehirler
Aydın
Balıkesir
Denizli
Eskişehir
Kahramanmaraş
Kocaeli
Konya
Muğla
Sakarya
Şanlıurfa
Adıyaman
Afyonkarahisar
Amasya
Bolu
Bartın
Burdur
Düzce
Isparta
Gümüşhane
Karabük
Kastamonu
Kırklareli
Rize
Siirt
Uşak'ta
sokağa çıkanlar maske takmak zorunda.
Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı 25 ilin yanı sıra
İzmir
Gaziantep
Giresun
Karaman
Kayseri
Ordu
Trabzon
Tunceli
Van
Kırıkkale
Manisa'nın merkez ve bazı ilçelerindeki bir kısım cadde ve sokaklarda, ayrıca Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
Denetimlerin arttırıldığı maske kullanımı konusunda uyarıları dikkate almayanlara para cezası kesiliyor.