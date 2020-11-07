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07.11.2020 - 00:55 |

Hangi illerde sokakta sigara içmek yasaklandı? Sokakta sigara içme yasağı uygulanan iller...

Covid-19 tedbirleri kapsamında birçok ilde yeni tedbirler alınmaya başladı. Kış ayının kapıya dayanması ile birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürelerin uzaması ve beraberinde artan vaka sayılarının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından yeni tedbirler alınmaya başlandı. Alınan tedbirler kapsamında bazı illerde sokakta yürürken sigara içmek yasaklandı. Peki Hangi illerde sokakta sigara içmek yasak?

Hangi illerde sokakta sigara içmek yasaklandı? Sokakta sigara içme yasağı uygulanan iller...

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kış ayının gelmesi ile birlikte koronavirüs vaka sayılarında artışlar yaşanmaya başlandı. Avrupa'da birçok ülkede sokağa çıkma yasakları belirli saatleri içerisinde uygulanmaya başlarken Ülkemizde de İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından birtakım yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında bazı illerde sokakta sigara içmek yasaklandı. Sokakta sigara içmenin yasak olduğu iller vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Hangi illerde sokakta sigara içmek yasaklandı.

HANGİ İLLERDE SOKAKTA SİGARA İÇMEK YASAKLANDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'dan sonra Muş'ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

 

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