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27.04.2020 - 22:43 |

Hangi kaşık genellikle daha büyük olur? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Hangi kaşık genellikle daha büyük olur

Hangi kaşık genellikle daha büyük olur? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Hangi kaşık genellikle daha büyük olur?

Servis Kaşığı


 

"Dev ihracat treni"nin yükleri Hazar'a açıldıTürkiye'de üretilen ihracat malzemelerini Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a götüren 82 konteynerden oluşan 940 metrelik trenin yükleri, Bakü'nün Alat Limanından Hazar denizine açıldı.
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