Hangi şehirler yasaklandı, yasak ne zaman bitecek? Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

Corona virüs nedeniyle ülkemizde alınan önlemler arasına bir yenisi daha eklendi. Şehirler arası yolculuk kısıtlandı. Bazı şehirlere giriş - çıkışlar yasaklandı. Peki hangi şehirler yasaklandı? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte konuya ilişkin bilinmesi gerekenler...

HANGİ ŞEHİRLER YASAKLANDI?

Corona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve akciğer hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü Zonguldak'a giriş çıkışların yasaklandığı duyuruldu.

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

YASAK NE ZAMAN BİTECEK?

30 büyükşehir ve Zonguldağa giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklanması 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletilerek 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi. Market ve Pazar yerleri gibi alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Şehirler arası yolculuk kısıtlaması 3 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Seyahat İzin Belgesi" ile İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verileceklerin kimler olduğunu paylaştı.İstanbul'a giriş çıkışına izin verilenler şu şekilde sıralandı:-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,-Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),-İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler)-Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,-Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar,-Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN O AÇIKLAMASI

Bu gece itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek. İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurulları, kendi şehirlerinin ihtiyaçlarına göre bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını, ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız."

İçişleri Bakanlığı 81 ile seyahat yasağı ile ilgili genelge gönderdi. Genelge'de şu ifadeler kullanıldı;

Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için;

Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve denizyolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır.