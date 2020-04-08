Hangi şehirler yasaklandı, yasak ne zaman bitecek? Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır?
Hangi şehirler yasaklandı sorusu merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi şehirlere giriş - çıkışın yasaklandığını duyurdu. Yasaklanan şehirlere ancak seyahat izin belgesi ile giriş yapılacağını duyuran Erdoğan, vatandaşları meraklandırdı. Peki seyahat izin belgesi nereden ve nasıl alınır?
Corona virüs nedeniyle ülkemizde alınan önlemler arasına bir yenisi daha eklendi. Şehirler arası yolculuk kısıtlandı. Bazı şehirlere giriş - çıkışlar yasaklandı. Peki hangi şehirler yasaklandı? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte konuya ilişkin bilinmesi gerekenler...
HANGİ ŞEHİRLER YASAKLANDI?
Corona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve akciğer hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü Zonguldak'a giriş çıkışların yasaklandığı duyuruldu.
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
YASAK NE ZAMAN BİTECEK?
30 büyükşehir ve Zonguldağa giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklanması 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletilerek 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi. Market ve Pazar yerleri gibi alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Şehirler arası yolculuk kısıtlaması 3 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu.
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Seyahat İzin Belgesi" ile İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verileceklerin kimler olduğunu paylaştı.İstanbul'a giriş çıkışına izin verilenler şu şekilde sıralandı:-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,
-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,-Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),-İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler)-Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,-Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar,-Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN O AÇIKLAMASI
Bu gece itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek. İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurulları, kendi şehirlerinin ihtiyaçlarına göre bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını, ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız."
İçişleri Bakanlığı 81 ile seyahat yasağı ile ilgili genelge gönderdi. Genelge'de şu ifadeler kullanıldı;
Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için;
Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve denizyolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır.